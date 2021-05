Oğuz rayonunda intihar hadisəsi baş verib.



Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə rayonun Xal-Xal kəndi ərazisində qeydə alınıb.



Belə ki, Ağdam rayonun sakini, 2006-cı il təvəllüdlü İsmayılzadə Aydın Elşad oğlu yaşadığı ferma ərazisindən iyirmi metr aralıda talvardan özünü asıb.



Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, araşdırma aparılır.

