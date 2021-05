Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağcı Faşizm üzərində Qələbənin 76-cı ildönümü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfir bununla bağlı Tvitter səhifəsində yazıb:

"Azərbaycan xalqını 9 may - Faşizm üzərində qazanılan qələbənin 76-cı ildönümü münasibətilə ürəkdən təbrik edir, qardaş Azərbaycana sülh, əminamanlıq və xoş gələcək arzulayıram".

