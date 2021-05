Türkiyənin İstanbul şəhərində dənizdə meyiti tapılan NİDA-çı gənc Bayram Məmmədov dəfn edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə məlumat paylaşılıb. Nəşi dünən Azərbaycana gətirilən B.Məmmədov Bakıda dəfn olunub.

Qeyd edək ki, Türkiyənin "Sabah" nəşri mayın 5-də 25 yaşlı ictimai fəalın ölümü ilə bağlı xəbər yayıb. Bayramın mayın 2-də dənizdə boğulduğu qeyd olunub.

