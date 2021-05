Fransada azərbaycanlıları qanunsuz işlərə cəlb edənlər saxlanıldı

Fransanın şimal-qərbindəki Rennes şəhərində Türkiyədən və Azərbaycandan gedən mühacirləri qeyri-leqal çalışdıran qruplaşmaya qarşı əməliyyat keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Euronews” məlumat yayıb.

Keçirilən əməliyyat zamanı aralarında bir nəfər Türkliyə vətəndaşı olan 12 nəfər saxlanılıb. Onlara mütəşəkkil cinayətkar qrup yaradaraq çirkli pulların yuyulması və qanunsuz işlər görmək ittihamları ilə cinayət işi açılıb. Saxlanılan 12 nəfərdən 3-ü həbs edilib, 9-u isə polis nəzarətinə verilib.

