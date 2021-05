Bu gün Azərbaycanda koronavirus əleyhinə 25 min 625 vaksin vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah məlumat yayıb.

Birinci mərhələdə peyvənd olunanların sayı 3 710, ikinci mərhələ üzrə 21 915 nəfərdir.

Ölkədə vurulan peyvəndlərin ümumi sayı 1 milyon 687 min 397, birinci mərhələ üzrə vaksin olunanların sayı 1 005 678, ikinci mərhələ üzrə isə 681 719 nəfər təşkil edir.

