Azərbaycan Ordusunun hərbçiləri Şuşada yürüş edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu əks etdirən görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Hərbçilərimizin Mehtər marşının sədaları altında addımlası rəğbətlə qarşılanıb.

Qeyd edək ki, bu gün Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 76-cı ildönümü münasibətilə Şuşa şəhərində təntənəli tədbir keçirilib.

