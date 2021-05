Eldəniz Məmmədovdan Səidə Sultana irad: “Çox açıq geyinir

Müğənni Eldəniz Məmmədov estrada müğənnilərinin geyimlərini tənqid edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "birə-bir" verilişinə qonaq olan ifaçı, xanım sənətçilərin açıq-saçıq geyindiyini bildirib:

"Milli mentaliteti geyimlərdə də qorumalıyıq. Abırlı geyinmək laızmdı. Açıq-saçıq olmaz. Efirlərdə tərbiyəsiz formada geyinirlər. Aşırı olmaz, azərbaycanlı olmağımızı qorumalıyıq. Demirəm estrada müğənnisi xanəndə kimi geyinsin. Var bəzi geyimlər ki, olmaz. Bizim estrada müğənniləri var ki - Tünzalə Ağayeva, Natavan Həbibi yaxşı geyinir. Yeni gələnlər xoşagəlməyən geyimlərdədirlər".

