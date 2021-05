Tatarıstan Respublikasının Kaleyino kəndində yüngül mühərrikli təyyarənin sərt eniş etməsi nəticəsində 2 nəfər ölüb.

Metbuat.az xəbər veir ki, bu barədə Tatarıstan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mətbuat xidməti bildirilib.

Məlumata görə, kustar üsulla hazırlanan "Yermak” tipli təyyarənin göyərtəsində iki nəfər olub.

Almetyev aeroklubuna məxsus təyyarənin həmin iki nəfər tərəfindən qaçırıldığı da ehtimal edilir.

