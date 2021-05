La Liqaya yüksələn ilk klub bəlli oldu

Növbəti mövsümdə İspaniya La Liqasında mübarizə aparacaq ilk klub bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sequndanın lideri “Espanyol” sona 4 tur qalmış elitaya vəsiqəni təmin edib.

Kataloniya təmsilçisi hazırda 78 xalla liderdir və 3-cü sırada qərarlaşan “Almeriya”nı 12 xal qabaqlayır.

Sequndada 1-ci və 2-ci sıranı tutan komandalar La Liqaya birbaşa yüksəlir. Hazırda “Malyorka” turnir cədvəlində 2-ci olsa da, elitaya vəsiqəni təmin edə bilməyib. La Liqaya yüksələcək 3-cü komanda isə pley-off oyunlarından sonra məlum olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.