Göyçayda qətlə yetirilən Fatimə Məmmədovanın görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, görüntülər onun şəxsi "Tiktok" hesabında paylaşılıb.

Həmin fotoları sizə təqdim edirik.

Qeyd edək ki, 18 yaşlı Göyçay rayon sakini F.Məmmədovanın dayısı tərəfindən boğularaq öldürülüb. //Lent.az

