Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Tədqiqat Nəqliyyat Aerokosmik Problemləri İnstitutunun Aerokosmik cihazlar kafedrasının professoru, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Arif Bədəlov dünyasını dəyişib.

Bu barədə Metbuat.az Akademiyaya istinadən xəbər verir.

Akademiyanın rəhbərliyi və kollektivi elm xadiminin vəfatı ilə başsağlığı verib.

Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.