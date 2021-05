Prezident İlham Əliyevin rəsmi “Facebook” səhifəsində ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümü ilə bağlı paylaşım edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda Ulu Öndərin bu sözləri qeyd olunub: “Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız ümumiyyətlə, Azərbaycan yoxdur”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.