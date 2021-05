Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov bu gün Azərbaycana səfər edəcək.

Metbuat.az "TASS"a istinadla xəbər verir ki, S.Lavrovun Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətin müzakirəsi üzrə bir sıra görüşləri planlaşdırılır.

Rusiya XİN rəhbərinin səfəri mayın 11-dək davam edəcək.

