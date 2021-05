Güclü külək Bakı-Qazax magistralının 16-cı kilometrliyində Gəncə Traktor Zavoduna məxsus şirkətin dam örtüyünü qopararaq yola atıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu səbəbdən magistralda şəhərə giriş və çıxış bir müddət bağlanıb.

Görülən tədbirlər nəticəsində yol açılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.