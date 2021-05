Müqəddəs məkana hücum təhlükəsi - Barikadalar qurulub

Fələstinlilər fanatik yəhudilərin Əl-Əqsa məscidinə mümkün basqınına qarşı müqəddəs məkandan çəkilmir.

Metbuat.az xəbər verir ki, fələstinlilər taxta və digər maneələrlə barikadalar qrup. Məlumata görə, bir qrup yəhudi əraziyə daxil olmağa çalışsa da, fələstinlilərin müqavimətindən sonra geri çəkilib.

Qeyd edək ki, İsrailin Qüdsün şərq hissəsini işğal etdiyi 1967-ci ildəki 6 günlük müharibənin ildönümü may ayının 9-u və 10-u tarixlərinə təsadüf edir. Yəhudilər bunu “Qüds günü” kimi qeyd edir. Fanatik yəhudilər “Qüds günü” səbəbilə Əl-Əqsa məscidinə basqın etmək barədə çağırışlar edir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

