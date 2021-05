Bakıda güclü külək nəticəsində ağac aşıb.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Binəqədi rayonu, 7-ci mikrorayon, Süleyman Sani Axundov küçəsində baş verib.

Külək nəticəsində qırılan ağac avtomobilin üzərinə aşıb. Nəticədə maşına ciddi ziyan dəyib

Qeyd edək ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, ölkə ərazisində hava şəraiti qeyri-sabitdir

