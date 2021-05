SON DƏQİQƏ: Azərbaycanda dəhşətli qəza baş verdi - VİDEO

Bakıdan Zaqatalaya gedən “Mersedes Bens VİTO ” markalı mikroavtobus qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az Azerforom saytına istinadən xəbər verir ki, Zaqatala rayon sakini, Şahin Əflatun oğlu Əlixanovun idarə etdiyi “Mersedes Bens VİTO ” markalı, 99 SC 071 dövlət nömrə mikroavtobus ilə Bakıdan Zaqatala rayonu istiqamətində hərəkətdə olarkən idarəetməni itirməsi səbəbindən maşın aşıb. Qəza baş verən zaman avtomobildə sürücü və 5 nəfər sərnişin olub. Qəzadan videonu təqdim edirik:





