Bakıda zibillərin arasından insan ayağı aşkarlanıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Balaxanı Bərk Məişət Tullantılarının Çeşidlənməsi zavodunda qeydə alınıb.

Belə ki, həmin əraziyə çeşidlənmək üçün gətirilən tullantıların arasından insan ayağı tapılıb.

Faktla bağlı Sabunçu Rayon Prokurorluğunda araşdırmalara başlanılıb.

