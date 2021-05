Bakıda usta işlədiyi evdə bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Sabunçu rayonunun Zabrat qəsəbəsində qeydə alınıb.

Məlumata görə, 65 yaşlı Məmməd Allahverdiyev çalışdığı evdə işləri bitirdikdən sonra hamam otağına keçib, orada çimərkən ayağı sürüşüb və başından ağır xəsarət alıb. Nəticədə o, aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində vəfat edib.

Faktla bağlı Sabunçu Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

