"Azərişıq” ASC-nin keçmiş mətbuat katibinə yeni vəzifəyə təyin edilib.



Metbuat.az Azxeber.com saytına istinadən xəbər verir ki, Azərişıq” ASC-nin keçmiş mətbuat xidmətinin rəhbəri, hazırda qurumun sədr müşaviri Tanrıverdi Mustafayev "Azərişıq” YAP təşkilatının sədri seçilib.

