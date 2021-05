Fransada vətəndaş müharibəsi təhlükəsi - Makrona xəbərdarlıq edildi

Fransada müxtəlif rütbədən olan hərbçilər prezident Emmanuel Markona və hökumətə vətəndaş müharibəsinin baş verə biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yayımlanan məktubda hərbçilərin ölkəni bürüyən təhlükəyə qarşı səssiz qalmayacağı irəli sürülüb.

Qeyd edək ki, ötən ay aralarında keçmiş generalların da olduğu yüksək rütbəli hərbçilər Makrona oxşar məktub yazmışdı. Lakin dövlət bunu hərbi çevriliş planı kimi dəyərləndirərək, məktubda imzası olanlara qarşı araşdırmalara başlamışdı.

Anar Türkeş / Metbuat.az

