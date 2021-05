Abşeron rayonunda magistral su kəmərində qəza baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Azərsu"yun mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Cəbrayıllı məlumat verib.

O bildirib ki, Abşeron rayonunun bir hissəsində və Sumqayıt stansiyası ərazisində gün ərzində içməli suyun verilişində məhdudiyyətlər olacaqdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.