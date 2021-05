Koronavirus 3-cü dünya müharibəsinin ssenarisidir - GİZLİ SƏNƏDLƏR sızdı

Çinin elm adamları 6 ildir koronavirus da daxil olmaqla bir sıra bioloji silahlarla bağlı araşdırmalar aparır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Daily Mail” qəzetindəki məqalədə qeyd edilir. Məlumata görə, Çinin bioloji silahlarla bağlı fəaliyyətinə dair sənədlər ABŞ-ın da əlinə keçib. İddialara görə, Pekin adminstrasiyası 2015-ci ildən mövcud olan SARS virusu da daxil olmaq koronavirusunun hərbi potensialını nəzərdən keçirərək, bu layihədən lazım olarsa “3-cü dünya müharibəsi”nin ssenarisi kimi istifadə edəcək.

Sənəddə bildirilir ki, mümkün müharibə zamanı koronavirus “zəfərin əsas silahı” olacaq. Sənəddə qeyd edilir ki, 3-cü dünya müharibəsi gözləntilərin əksinə olaraq kimyəvi və nüvə silahı ilə deyil bioloji silahlarla həyata keçiriləcək.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.