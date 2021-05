Yerevanın mərkəzində Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanı müşayiət edən maşın karvanının iştirakı ilə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Ermənistan Polisinin Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, şəhərin Vazgen Sarkisyan və Xorenasiya küçələrinin kəsişməsində “Mercedes” və “Nissan” avtomobilləri toqquşub.

Hadisə yerində hüquq-mühafizə orqanının əməkdaşları araşdırma aparır.

