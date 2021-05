ABŞ-ın “Colonial Pipeline” şirkətinin fəaliyyətini dayandırması ilə bağlı bölgədə fövqəladə vəziyyət elan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iddialara görə, şirkət kiber hücuma məruz qaldığına görə, fəaliyyəti müvəqqəti dayanıb.

Qeyd edək ki, “Colonial Pipeline” ölkənin yanacaq nəqli ilə məşğul olan ən böyük operator şirkətidir.

