Güclü küləyin qırdığı ağac evin dam örtüyünü deşdi - VİDEO

Ölkə ərazisində davam edən qeyri-sabit hava şəraiti bölgələrdə də fəsadlara səbəb olub. Metbuat.az Baku TV-yə istinadən xəbər verir ki, Goranboyda axşam çağı güclənən külək rayonun Məmməd Məhərrəmov küçəsi 14 ünvanında yerləşən iki mərtəbəli qəzalı binanın üzərinə qovaq ağacı düşüb. Belə ki, ağac evin dam örtüyünü dələrək içəri daxil olub. Ev sahibəsi iri ağac parçasından özünü xəsarətsiz qurtara bilib. Evin azyaşlı sakinləri isə daha çox həyəcan keçiriblər. Güclü küləkdən sonra evin dam örtüyü deşildiyindən yağış suları da mənzilə ziyan verib. Məmməd Məhərrəmov küçəsi 14 ünvanında yerləşən ikimərtəbəli bina iki il əvvəl təhlükəli vəziyyətə düşdüyündən sakinlərə binanın tərk edilməsi barədə bildiriş verilib. Amma bəzi insanlar hələ də həmin binada yaşadıqlarını deyirlər. Onlara yeni mənzilin verilməsi barədə verilən vəd isə, hələ ki, yerinə yetirilmir. Qeyd edək ki, güclü külək rayonun digər ərazilərində də fəsadlar törədib. Qızılhacı qəsəbəsində irigövdəli ağac Goranboy-Tərtər yoluna aşıb. Həmçinin, təbiət hadisəsi zamanı rayonun Qızılhacılı qəsəbəsi, Balakürd kəndi, Boluslu, Məşədiqaralar, Eyvazlılar kəndləri səhər saatlarına qədər elektrik enerjisindən məhrum olub. Bölgədə qeyri-sabit hava şəraiti davam edir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.