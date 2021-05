Bu gün Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu Səudiyyə Ərəbistanına səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, iki günlük səfər çərçivəsində türkiyəli diplomat həmkarları ilə və digər nümayəndələrlə görüşlər təşkil edəcək. Görüşlərdə iki ölkə arasındakı münasibətlərlə yanaşı regional problemlər müzakirə ediləcək.

Anar Türkeş / Metbuat.az

