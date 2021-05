Paşinyan məzarlıqda pis vəziyyətə düşdü - Qarşısında gənc xanımı görüncə...- VİDEO

9 may qələbə günü Ermənistanın baş naziri səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan növbəti dəfə pis vəziyyətə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Paşinyanın biabırçı görüntüləri İrəvanda hərbçilərin qəbiristanlığını ziyarət edən zaman qeydə alınıb. Ziyarət zamanı Paşinyan hərbçilərin birinin məzarı üzərində təzim edir. Bu zaman Ermənistan Mediası xəbərlərinin xanım jurnalisti ona bu məzarlığa hansı üzlə gəldiyini soruşur.

Bu sualdan çaşqın vəziyyətə düşən Paşinyanın imdadına isə onu mühafizəkarları gəlir. Daha ətraflı Xəzər Xəbərin sujetində izləyə bilərsiniz:

