Bakıda aptekdən oğurluq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti yayıb. Məlumata görə, Qaradağ Rayon Polis İdarəsinin 10-cu Polis Bölməsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində rayon ərazisindəki apteklərin birindən 3000 manat pul oğurlamaqda şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini N.Məlikov saxlanılıb.

