​İsrail polisi Əl-Əqsa məscidi ətrafından geri çəkildi

İsrail polisi Əl-Əqsa məscidi ətrafından geri çəkilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 4 saat davam edən toqquşmalar zamanı 300-ə qədər fələstinli xəsarət alıb.

Xatırladaq ki, bu gün səhər saatlarında İsrail polisi Əl-Əqsa məscidində yəhudilərin mümkün basqınına qarşı mövqe tutan fələstinlilərə növbəti dəfə müdaxilə edib.

İsrailin Qüdsün şərq hissəsini işğal etdiyi 1967-ci ildəki 6 günlük müharibənin ildönümü may ayının 9-u və 10-u tarixlərinə təsadüf edir. Yəhudilər bunu “Qüds günü” kimi qeyd edir. Fanatik yəhudilər “Qüds günü” səbəbilə Əl-Əqsa məscidinə basqın etmək barədə çağırışlar edir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

