Arif Quliyev ölən oğlu haqqında sözləri hər kəsi kövrəltdi: “Elə bilirdim atamdır” – VİDEO

“Yaxşı ata olmuşam. 3 övladım var. Oğlum olanda sevindim. Onlardan birini müəyyən səbəblərdən itirdik. Övlad itkisi böyükdür. Onlara çox qiymət verirəm ona görə ki, mənim özümün də atam olmayıb. Elə bilirdim o mənim atamdır. Onu özümə arxa bilirdim. Övladları ayırmaq olmaz. Onlar bir ağacın meyvəsidir. Valideyn üçün hamısı eynidir”.



Metbuat.az xəbər verir ki, mərhum Xalq artisti Arif Quliyev ölümündən bir müddət öncə ARB TV-nin “Onun Sirri” verilişində qonaq olub.



Aktyor gənc yaşında həyatını itirən oğlundan danışarkən övlad itkisinin ağır olduğunu deyib:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.