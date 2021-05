Paşinyan bunu öz hakimiyyətinin ən böyük problemi adlandırdı

Ermənistanın baş nazir vəzifələrini icra edən Nikol Paşinyan İkinci Qarabağ müharibəsini öz hakimiyyətinin ən böyük problemi adlandırıb.

Metbuat.az Unikal.org-a istinadən xəbər verirki, Paşinyan bu sözləri parlamentdə çıxışı zamanı deyib.



O, bildirib ki, hakimiyyətə gəldiyi müddətdə müharibə ilə bağlı geri dönmək artıq mümkün deyildi:

"Müharibədən sonra mən dəfələrlə 2018-ci ilin aprelinə qayıtmışam və bütün fəaliyyətimi düşünmüşəm. Mən öz fəaliyyətimi olduğu kimi təkrarlamazdım, amma həmin dövrdə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı "geri dönüş nöqtəsi" artıq keçilmişdi".

