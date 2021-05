Rusiyanın Omsk vilayətinin səhiyyə naziri 49 yaşlı Aleksandr Muraxovski sağ tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazirin vəziyyəti normaldır. O, xəstəxanaya yerləşdirilib.

Qeyd edək ki, nazir mayın 7-də ova gedib və itkin düşüb. O, Omskun səhiyyə naziri təyin edilməzdən əvvəl müxalifət lideri Aleksey Navalnının müalicə aldığı xəstəxananın baş həkimi idi.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.