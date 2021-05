“Qüdsdə yaşanan gərginliyə görə İsrail məsuliyyət daşıyır. İsrail ağır bədəl ödəyəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Həmas təşkilatının sözçüsü Muhammed Hamade belə açıqlama verib. Sözçü bütün xalqı küçələrə çıxmağa və mübarizə aparmağa çağırıb.

Qeyd edək ki, İsrail polisin Əl-Əqsa məscidində fələstinlilərə müdaxiləsi nəticəsində 300-ə qədər insan yaralanıb. İsrail polisi artıq geri çəkilib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

