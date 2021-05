Lukaşenko sui qəsdinə dair sərəncam imzaladı

Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko həyatını itirəcəyi təqdirdə prezident səlahiyyətləri Təhlükəsizlik Şurasına veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Lukaşenko sərəncam imzalayıb. Qərarə görə, Lukaşenko sui qəsd, terror hücumu və ya güc yoluyla həyatını itirərsə, ölkədə dərhal fövqəladə vəziyyət elan ediləcək. Rəsmi qurumlar Təhlükəsizlik Şurasının qərarları ilə idarə olunacaq.

Qeyd edək ki, aprel ayında Lukaşenkoya qarşı sui qəsd cəhdi olduğu bildirilib və hadisənin təşkilində ABŞ kəşfiyyatı ittiham edilib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

