Milli Qəhrəman, general-mayor Polad Həşimovun anası Səmayə Həşimova Beynəlxalq Analar Günündə oğlunun məzarını ziyarət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Səmayə Həşimova Türkiyənin “Haberglobal” kanalına açıqlamasında Poladın əslində vəkil olmaq istədiyini, ancaq Azərbaycanın əzəli torpaqları ermənilər tərəfindən işğal edildiyi üçün əsgər olmağa qərar verdiyini ifadə edib.

Həmin videonu təqdim edirik:

