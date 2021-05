ABŞ-ın Florida ştatında iki dost inanılmaz tapıntıya imza atıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, dalğıclar çayda uzunluğu 1,2 metr, çəkisi isə 22,7 kiloqram olan nəhəng sümük tapıblar. Araşdırmalardan sonra sümüyün buz dövründə yaşayan mamonta aid olduğu məlum olub. Mamontun 500 min il əvvəl yaşadığı güman edilir.

Elm adamları sümüklə bağlı araşdırmaları davam etdirir. Alimlər bunun araşdırmalar baxımından olduqca vacib tapıntı olduğunu bildiriblər.

