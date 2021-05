Qar əridikcə ermənilərin qurduğu ölüm tələləri üzə çıxır - VİDEO

Kəlbəcərdə qar əridikcə basdırılmış minalar üzə çıxır. Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə görüntülər paylaşılıb. Belə ki, Murovdağ ətrafında dağın yamacında yüzlərlə piyada əleyhinə mina tapılıb. Qarın əriməsi və dağın yüksəkliyindəki qar topasının uçqun nəticəsində aşağı yığılmasından sonra minalar üzə çıxıb. Ətraflı videonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.