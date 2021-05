İşğaldan azad olunmuş ərazilərə media-tur təşkil edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin təşkil etdiyi səfər çərçivəsində jurnalistlər Cəbrayıl, Zəngilan və Qubadlı rayonlarında olacaq.

Media nümayəndələri İran və Ermənistanla dövlət sərhədində hərbi hissə və zastavaların xidməti fəaliyyəti ilə tanış olacaqlar.

