Somalidə yağan leysan yağışlar nəticəsində bir həftədə azı 25 nəfər ölüb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin humanitar məsələlər üzrə koordinasiya idarəsi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, ölənlərin 14-ü uşaqdır. Orta Şabelle regionunda əkinçilik üçün yararlı torpaqları su basıb. On beş kənddən 25 min sakin hakimiyyətin yardımına möhtac qalıb

