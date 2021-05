Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Prezident İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkə başçısı səfər zamanı babası Əlirza Əliyevin məzarını ziyarət edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.