Sağlamlığınız üçün 4 MƏSLƏHƏT

Bu məsləhətlərə hər gün əməl etsəniz sağlamlığınızın qayğısına qalmış sayıla bilərsiniz. Bu 4 məsləhət hər səhər sizin cəmi 10 dəqiqənizi alacaq. Amma orqanizmə verdiyi fayda ölçüyə gəlməz. Prosedurları yerinə yetirmək əvvəlcə sizə çətin gələ bilər, ancaq hər gün təkrarlasanız faydasını görəcəksiniz.

Bunun üçün sizə aşağıdakılar lazımdır:

- limon

- bal

- perekis

Prosedur №1 - Səhərlər dişlərinizi yuyan zaman dilinizin üstünü də yuyun. Bunu diş şotkası və ya dilin üstünü yumaq üçün istifadə edilən xüsusi vasitələrlə həyata çevirə bilərsiniz. Dilin üstünün yuylmasının sağlamlığa faydası barədə İbn Sinanın qədim kitablarında da yazılmışdır. Dilin üstünün yuyulmasının faydaları bunlardlr:

- ağız boşluğundakı mikroblar azalır

- mədə xəstəlikləri riski azalır

- ağız boşluğundan iy gəlmir

Prosedur №2 - Axşam yeməyindən qabaq qaynar suya 1 çay qaşığı limon şirəsi əlavə edib için. Bunun aşağıdakı faydaları var:

həzmi normallaşdırır

maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırır

qara ciyəri təmizləyir

limon şirəsi ilə bərabər tərkibində olan vitaminlərin də orqanzmə faydası olur.

Prosedur №3 - Səhər yeməyindən qabaq 1 çay qaşığı təmiz bal yeyin.

- Balın faydaları:

- immuniteti artırır

- antioksidant təsir göstərir

Prosedur №4 - Ağız boşluğunu hidrogen peroksidlə hər səhər yaxalayın. Bu prosedurun faydaları aşağıdakılardır:

- diş xəstəliklərinin, kariesin əmələ gəlməsi riskini azaldır

- dişləri ağardır

- ağızdan xoşagəlməz qoxunu yox edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.