Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) sözçüsü Mariya Zaxarova sosial şəbəkədə Bakıdan paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Feysbuk səhifəsindəki paylaşımında "Bakıda əhval-ruhiyyə qırmızıdır" - deyə qeyd edib.

Qeyd edək ki, Mariya Zaxarova dünən Bakıya gəlib.

O, Rusiya Xarici işlər naziri Sergey Lavovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətində yer alır.

