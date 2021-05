Fələstinin Baş naziri Muhammed İştiyye İsrailin Qəzzaya hücumlarını dayandırması üçün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasından kömək istəyib.

Metbuat.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, Təhlükəsizlik Şurası hadisələrə müdaxilə etməyə məcburdur. Hökumət başçısı vəziyyətin daha da gərginləşə biləcəyindən narahat olduğunu bildirib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

