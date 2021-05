Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Suriyanın İdlib bölgəsində “Bahar qalxanı” əməliyyatını həyata keçirdiyi bölgədə terrorçular tərəfindən türk əsgərlərinə hücum edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.



Məlumata görə, bir türk əsgəri şəhid olub, dördü yaralanıb. Hadisə terrorçuların Türkiyəyə məxsus təchizat konvoyuna hücumu nəticəsində baş verib, hücumdan sonra terror qruplaşmalarına aid hədəflər məhv edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.