Rusiyanın Tatarıstan respublikasının paytaxtı Kazanda silah və partlayış səsləri eşidilib.

Metbuat.az İnterfaks agentliyinə istinadən xəbər verir ki, hadisə məktəbdə baş verib. Naməlum şəxs məktəbin içində atəş açıb. 9 nəfər ölüb. 10 nəfər yaralanıb. Bəzi mənbələr atışmadan sonra partlayış səsinin eşidildiyini irəli sürüb.

Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.