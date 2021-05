3 il yarımdan sonra Qətər Şeyxi Təmim bin Həməd Al Tani Səudiyyə Ərəbistanına səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfər kral Salman bin Əbdüləzizin dəvəti əsasında baş tutub. Görüş zamanı iki ölkə arasındakı münasibətlərlə yanaşı regional problemlər müzakirə edilib.

Qeyd edək ki, bu ərəb ölkələri arasında yaşanan gərginlikdən sonra Qətərdən krallığa ilk yüksək rütbəli səfərdir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

