Bakıda oğurluq edən bacılar SAXLANILDI

Bakıda oğurluq edən bacılar saxlanılıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumat Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) mətbuat xidmətindən verilib. Məlumatda Bakı şəhər Baş Polis İdarəsi və Nizami Rayon Polis İdarəsinin 24-cü Polis Şöbəsi əməkdaşlarının birgə keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində rayon ərazisində müxtəlif vaxtlarda 4 nəfərin çantasından pul və sənəd oğurlamaqda şübhəli bilinən Sumqayıt şəhər sakinləri, əvvəllər məhkum olunmuşlar D. Ağammədova və bacısı F. Ağammədova saxlanıldığı qeyd edilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

