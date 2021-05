Türkiyədən cəmi 2 dollara sifariş edin - GÖZLƏNİLMƏZ KAMPANİYA

Mover çatdırılma şirkəti Türkiyədən alış-veriş edən müştərilərə böyük endirim kampaniyası elan edib. Şirkət mover.az saytı vasitəsilə Türkiyədən seçilmiş kateqoriyalara aid məhsul sifarişlərini cəmi 2 dollara Azərbaycana çatdırır.

Mover-dən Metbuat.az-a daxil olan məlumatda bildirilir:

"Bayram bayrama qarışsın! Bayramınız Mover ilə daha da xoş keçsin deyə sizin üçün bayram hədiyyəsi edirik. Onlarla adda məhsulu cəmi 2 dollar daşınma haqqına gətiririk.

Yalnız bu gün, geyim, çanta, ayaqqabı və s. alın, çəkisini düşünməyin, cəmi 2 dollar ödəyin!

Dedik axı, Türkiyədən sifarişlərinizi CƏMİ 1 GÜNƏ ÇATDIRIRIQ. Sürətimizi və Mover ilə olmağın üstünüyünü hiss edin!

11 May, saat 12:00-dan gecə saat 00:00-a qədər Moverin Sifariş Et xidməti ilə yalnız mover.az veb saytı üzərindən aşağıdakı kateqoriyadan olan məhsulları Türkiyədən sifariş edin, çəkisini düşünmədən daşınma haqqına cəmi 2 dollar ödəyin.

Sifarişiniz “göndərilib” statusu aldıqdan cəmi 1 gün sonra isə Bakı anbarımızda olacaq.

Möcüzə deyil! CƏMİ 1 GÜNƏ TÜRKİYƏDƏN BAKIYA BAĞLAMA ÇATDIRIRIQ!

Elə indi bəyəndiyiniz məhsulları seçin sifariş üçün və gün bitmədən sifariş edin.

CƏMİ 1 GÜN və CƏMİ 2 DOLLAR!

XÜSUSİ QEYD: Sifariş Et xidməti ilə mover.az vebsyatı üzərindən göndərilən hər linkdəki 1(bir) məhsula görə çatdırılma haqqı 2 dollar hesablanır.

Seçilmiş məhsul kateqoriyaları:

Ətraflı məlumat üçün: https://www.mover.az/az/news/detail/549

