16 may tarixindən etibarən Bakı-Pirşağı-Sumqayıt istiqaməti üzrə yeni hərəkət cədvəli tətbiq ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, bu, Bakı-Xırdalan-Sumqayıt xətti üzrə sərnişin daşımalarının bərpa edilməsi ilə bağlıdır.

Hər iki istiqamət üzrə yeni cədvəllə buradan tanış ola bilərsiniz.

